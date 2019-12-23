Украинцы назвали Зеленского политиком года

Событием года стал обмен "35 на 35" с Россией.

Фото: EPA/UPG

Украинцы выбрали президента Владимира Зеленского политиком года.

Об этом свидетельствует соцопрос группы "Рейтинг", который проводился 13-17 декабря в виде личного формализованного интервью. Были опрошены 2500 человек, ошибка репрезентативности исследования - не больше 2,0%.

Участникам опроса предложили выбрать не больше пяти вариантов из предложенного списка. Результаты получились следующими:

Владимир Зеленский - 47%

Юрий Бойко - 10%

Дмитрий Разумков - 9%

Юлия Тимошенко - 8%

Петр Порошенко - 7%

Виктор Медведчук - 6%

Святослав Вакарчук - 5%

Владимир Гройсман - 5%

Олег Сенцов - 5%

Событием года участники этого же опроса назвали освобождение военнопленных моряков и других политзаключенных в сентябре 2019 года (48%), а также выборы президента Украины в апреле (44%).

Среди других важных событий украинцы отметили возобновление переговоров в "нормандском формате" (21%), выборы в Верховную Раду (15%), выход сборной Украины по футболу на Евро-2020 (13%), укрепление курса гривны (11%), получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины (9%)

Напомним, что Владимир Зеленский в апреле одержал самую убедительную победу на выборах президента в истории Украины. За него проголосовали 73% избирателей, тогда как за Петра Порошенко - только 24%.