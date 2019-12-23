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Порошенко возложил вину за дефицит бюджета на Зеленского

"Пострадают все сферы социально-экономической жизни страны".

Порошенко возложил вину за дефицит бюджета на Зеленского
Фото: eurosolidarity.org

Ответственность за провальную бюджетную политику несет лично президент Владимир Зеленский как человек, у которого в руках сконцентрированы все рычаги власти. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».

«Очень позорная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на «предшественников». За пять лет моего президентства ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был один из самых тяжелых в современной истории Украины периодов», - сказал он.

Пятый Президент Украины отметил, что в первом полугодии его каденции бюджет имел значительный профицит и не было угрозы формирования такого значительного дефицита.

«Первые два квартала, когда еще была моя каденция, рост экономики Украины превышал 4%. Это очень неплохие показатели. По итогам завершения моей каденции только на казначейском счете находилось около 30-ти миллиардов гривен и в валюте находилось еще также более 30-ти миллиардов гривен. Это профицит бюджета на 20 млрд гривен по итогам первого полугодия. Экономика развивалась, деньги поступали», - отметил политик.

«Сейчас мы имеем резкие угрозы для денег на казначейском счете. У нас недопоступления по таможне на сумму почти в 39 млрд. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучим по приватизации, мы недополучим по табачному скандалу, когда по коррупционным сделками одного из членов «Слуги народа» фактически остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисление в бюджет более десятка миллиардов гривен», - разъяснил Порошенко.

По его мнению, не стоит за это предъявлять претензии правительству и Верховной Раде, поскольку ответственность лежит на президенте.

«В этих текущих условиях структуры власти, президент, который формирует единолично правительство и парламентские законопроекты, имеет большие права, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике тоже несет он», - сказал лидер «Европейской Солидарности».

Порошенко объяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера - армия и оборонные заказы.

«Какие будут последствия этого? Первая позиция - это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция - недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть - кто за это отвечает и кому это выгодно», - подчеркнул Петр Порошенко.

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