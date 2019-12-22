Лавров заявил, что для обмена пленными до Нового года есть препятствия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия. Об этом он заявил в эфире российского "Первого канала", передает ТАСС.

Лавров считает, что препятствия для обмена якобы создает Киев, настаивая на процедуре процессуальной очистки.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они [Киев] все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять", - сказал Лавров.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - высказался глава МИД РФ.

Напомним, 9 декабря на саммите "нормандской четверки" стороны договорились об обмене пленными между Украиной и "ДНР"/"ЛНР" до конца года. Он должен проходить по формуле "всех установленных на всех установленных".

Параметры обмена удерживаемых лиц должны были согласовать на встрече ТКГ в Минске 18 декабря, но сделать этого не удалось. Контактная группа договорилась продолжить обсуждение в формате видеоконференции.

Кроме того, обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР"/"ЛНР" столкнулся с проблемой в виде отказа десятков людей возвращаться на оккупированную территорию.