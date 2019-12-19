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Резников: ТКГ будет обсуждать обмен пленными по "скайпу"

Участники переговорного процесса будут стараться договориться об обмене до конца года.

Резников: ТКГ будет обсуждать обмен пленными по "скайпу"
Алексей Резников
Фото: Макс Левин

Трехсторонняя контактная группа продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами в формате "всех установленных на всех установленных" в виде конференции, в том числе и по "скайпу". Следующее "живое" плановое заседание запланировано на середину января. Об этом на брифинге 19 декабря сообщил представитель Украины в ТКГ Алексей Резников

"Хочу сказать, что вчера было последнее заседание этого года, следующее будет в середине января, но вчера договорились, что представители сторон продолжат консультации в этом году и не завершат переговорный процесс, у них есть задание вернуть наших ребят домой... Сегодня удалось продолжить диалог и договориться, что будут сделаны все необходимые действия, чтобы в этом году получить положительный результат", - пояснил Резников.

Представительница Украины в ТКГ по гуманитарным вопросам Валерия Лутковская отметила, что не может озвучить количество людей, которых готовят на обмен, потому что цифры меняются. 

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей... Мы вчера утвердили огромное количество деталей, технических нюансов, некоторых очень болезненных вопросов, но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска, поэтому мне трудно четко сказать, что будет до конца года. Мы работаем на то, чтобы использовать все возможности и выполнить наш долг перед семьями удерживаемых лиц и выполнить решение нормандского саммита", - сообщила Лутковская.

Напомним, 18 декабря участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на Донбассе и договорились о продлении объявленного в июле текущего года. Также стороны не пришли к согласию в вопросе обмена заложниками.

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