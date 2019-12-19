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Аэропорт "Одесса" переведет все международные рейсы в новый терминал до 15 января

Некоторые рейсы уже осуществляются через новый терминал.

Аэропорт "Одесса" переведет все международные рейсы в новый терминал до 15 января
Одесский аэропорт
Фото: Ruslan Forostyak\Facebook

Международный аэропорт "Одесса" переведет все международные рейсы в новый терминал до 15 января. Об этом сообщила журналистам и. о. генерального директора аэропорта Ольга Макогонюк на заседании транспортной комиссии Одесского горсовета.

"Отправка рейсов большинства авиакомпаний уже осуществляется через новый терминал. До 15 января будем отправлять оттуда все международные рейсы", - сказала она.

Также готовится к полному вводу в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса длиной 2,8 тыс. м.

Напомним, 14 декабря аэропорт "Одесса" перенаправил в Киев три самолета и отменил два рейса из-за тумана и дождя.

Были отменены рейсы из Стамбула и Катовице. Рейсы из Шарм-эль-Шейха (Египет), Познани и Катовице (Польша) перенаправили в аэропорт "Борисполь".

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Источник: "Украинские новости"
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