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В Запорожье из-за тумана отменили три авиарейса

Это уже не первый такой случай с начала декабря. 

В Запорожье из-за тумана отменили три авиарейса

В аэропорту "Запорожье" 17 декабря отменили три рейса из-за сильного тумана. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на администрацию аэропорта.

Так, по состоянию на 15:30, отменен рейс ТK 1470 "Запорожье - Стамбул (Турция)" и TK 1469 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" авиакомпании Turkish Airlines. Также отменен рейс PQ 7154 "Шарм-Эль-Шейх (Египет)" - Запорожье" авиакомпании SkyUp. 

Это уже не первый случай в декабре, когда из-за погодных условий в аэропорту "Запорожье" происходили сбои в расписании. 9 декабря был отменен один рейс и еще четыре задержаны из-за тумана.

11 декабря отменены девять рейсов и два задержаны из-за сложных метеорологических условий. 

Согласно с прогнозами синоптиков, нетипичное тепло и местами туманы продолжаться в Украине и 18 декабря. В столице в этот день до +14. 

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