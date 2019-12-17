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"Укрзализныця" назначила уже 30 дополнительных поездов на зимние праздники

Еще семи поездам продлили маршруты.

"Укрзализныця" назначила уже 30 дополнительных поездов на зимние праздники
Фото: Александр Рудоманов

Предприятие "Укрзализныця" уже назначило 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Кроме того, семерым поездам продлили маршруты и четырем поездам назначили дополнительные рейсы.

"Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров к самым популярным местам отдыха. В общем, к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов", - сказано в сообщении.

Полный перечень назначенных поездов опубликован на сайте перевозчика.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на поезд в Вильнюс, Минск и Ригу. Дополнительные рейсы поезда №31/32 из Киева назначены на 22 и 26 декабря, а из Риги на 23 и 27 декабря.

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