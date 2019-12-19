"Укравтодор" ограничит движение на трассе Киев – Одесса 20-30 декабря

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" ограничит движение на трассе Киев – Одесса из-за установки датчиков взвешивания в движении с 20 по 30 декабря. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Сообщаем участникам дорожного движения о введении с 20.12.2019 до 30.12.2019 временных ограничений в движении на дороге М-05 "Киев - Одесса" на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением дорожных работ по подготовке дорог для установки датчиков системы взвешивания в движении", - сказано в сообщении.

Фото: Укравтодор

На рабочих участках будут установлены временные средства организации движения автомобилей.

Напомним, 6 декабря первый WiM-комплекс в Калиновке за месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза. В половине случаев грузовики были перегружены на 150%, что увеличивает разрушительное влияние на дорожное покрытие минимум в десять раз. Один грузовик попался на датчики девять раз со средним перегрузом более 21 тонна.