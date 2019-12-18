В Киевской области в селе Великая Солтановка неизвестный бросил гранату во двор дома частных предпринимателей. Взрыв повредил две машины, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

"В половину пятого утра в с. Великая Солтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", - уточнили правоохранители.

ЧП обошлось без потерпевших. Полиция решает вопрос о правовой квалификации преступления.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в Киеве на улице Олеся Гончара около 23:00 21 ноября произошел взрыв в подъезде жилого дома. Никто не пострадал, но внутри повредилась внутренняя отделка.

Также в октябре в центре Киева возле жилого дома взорвалась граната, в результате чего погибли два человека. Один из них - ветеран АТО Виктор Дегтярев. Вторым погибшим оказался охранник офисного здания.