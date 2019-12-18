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Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев"

Железнодорожники просят вернуть сопровождение поездов нарядами полиции.

Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев"
Фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев"
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №6929 сообщением Нежин - Киев. 

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Хулиганы сломали 35 сидений, срывали стоп-кран, поджигали петарды и жгли файеры.

"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб составляют около 40 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Инцидент произошел 15 декабря, когда состоялся матч Чемпионата Украины "Десна" (Чернигов" - "Динамо" - (Киев).

С начала года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 - непосредственное влияние на безопасность движения поездов. В остальных - хулиганы в основном раскрашивали вагоны, как снаружи, так и изнутри.

"В УЗ уверены, что вопросом правопорядка в общественных местах, какими являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов, как дальнего так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, с 2014 года, в рамках реформы, была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и присутствовать в поездах.

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