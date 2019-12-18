С начала суток в зоне ООС произошло три обстрела, ранен украинский военный

Один из обстрелов длился 1,5 часа.

С начала суток 18 декабря и по состоянию на 12 часов в зоне Опепрации Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях произошло три обстрела, ранен украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Первый обстрел произошел в районе Новолуганского в 6:50 и продолжался полчаса. Оккупанты открыли огонь по направлению от Доломитного.

"С 7:30 и на протяжении полутора часов российско-оккупационные войска вели прицельный обстрел наших защитников в н.п. Березовое", - добавили в министерстве.

Еще один двадцатиминутный обстрел начался в 10:30 по направлению от н.п. Заиченко и по позициям украинских военных Водяного.

Сообщается, что украинская армия адекватно реагировала на вражескую огневую активность, применяя стрелковое оружие. Раненного бойца эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

Напомним, что 17 декабря погиб старший солдат 28 омбр Василий Лисицын. Он был убит в результате вражеского обстрела около 19 часов.