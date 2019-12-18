В Харькове на Новобаварском проспекте, 87 неизвестные свалили с постамента памятник писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харькова.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: Википедия Памятник Горькому, сквер Ильича, Харьков

Сообщение в полицию поступило утром, 18 декабря. Разрушенный памятник обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварского отдела полиции утром 18 декабря.

Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к этому лица.

Напомним, в ноябре в Киеве вандалы расписали свастикой памятник Шолом-Алейхему, который находится на ул. Рогнединская, 3, возле центральной синагоги им. Бродского.