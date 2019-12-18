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Украинцы выбрали названия далекой звезде и экзопланете

Украинцы выбрали названия далекой звезде и экзопланете
Фото: NASA

Более ста стран мира выбирали свои имена для одной звезды и экзопланеты, которые до этого имели названия только в формате цифр и букв.

После национального голосования каждое государство определилась со своими победителями, пишет ВВС-Украина.

Международный астрономический союз 17 декабря подытожил конкурс и присвоил имена более сотни планет за пределами Солнечной системы и такому же количеству звезд, вокруг которых те вращаются.

Украинцы среди почти ста предложений выбрали имя Берегиня для звезды HAT-P-15 в созвездии Персея.

Фото: nameexoworlds.iau.org/ukraine

В объяснении указано, что в последнее время Берегиня получила статус национальной богини - хранительницы домашнего очага и защитницы земли. В ее честь с 1985 года уже названа одна из равнин Венеры.

Для экзопланеты выбрали имя Тризуб - древний славянский знак и герб Украины.

К примеру, соседи Украины поляки для своей звезды в созвездии Пегаса выбрали имя Солярис - в честь знаменитого романа Станислава Лема. А гигантскую экзопланету там назвали Пиркс.

Конкурс длился больше полугода, принять в нем участие и предложить свой вариант пары названий мог каждый желающий. Нужно было лишь кратко объяснить свой выбор.

Полный список имен-победителей по странам можно посмотреть на сайте МАС.

Это уже второй подобный конкурс, проводимый Международным астрономическим союзом. Первый прошел в 2015 году, названия выбирали для 14 звезд и 31 экзопланеты.

Организаторы конкурса отмечают, что одобренные имена не является заменой традиционных астрономических кодов, но это - полноправные названия небесных тел. Они могут использоваться наряду с научными обозначениями или вместо них.

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