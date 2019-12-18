Из Украины выехало 4 миллиона человек с 2010 года

С 2010 из Украины выехало 4 миллиона человек. Об этом у себя в телеграме сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, опубликовав данные по миграции.

При этом он подчеркнул, что миграция носит ярко выраженный циклический характер и этот тренд увеличивается.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - добавил Дубилет.

Фото: Дмитрий Дубилет

Он также отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции, что его удивило. Министр объяснил это тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу.

Напомним, ранее Дубилет обнаружил "несколько пугающий тренд" в данных о рождаемости. Он опубликовал график, который показал, что после 1990 года врачи часто стимулируют роды на будние дни, а не на выходных.