​Дубилет анонсировал возможность выплаты зарплаты на любую карточку по выбору работника

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал ликвидацию "зарплатного рабства".

Об этом говорится в фейсбуке министра.

По его словам, эта реформа была задумана Министерством финансов, а не им как совладельцем "Монобанка" (совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и бывших менеджеров Приватбанка, покинувших учреждение после национализации).

"В Украине существует явление, которое удивляет многих жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги", - написал Дубилет.

"Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы. Идея очень проста - сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", - добавил он.

Напомним, что Дубилет задекларировал 14%-ную долю в ООО "Финтех Бэнд", которая обслуживает мобильное приложение "Монобанка".