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​Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN

Теперь номера счетов клиентов будут содержать 29 символов.

​Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN

Все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для удобной идентификации счетов и проведения расчетов между ними.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Теперь номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

"Благодаря сокращению количества реквизитов, использования этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, переход на стандарт IBAN начался 5 августа и продолжался до 31 октября.

"По состоянию на 31 октября 103 участника системы электронных платежей осуществили 66% от общего количества платежей именно с использованием IBAN. В то же время, у клиентов еще есть время, чтобы привыкнуть к новому стандарту. Вплоть до 12 января 2020 года можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения этого международного стандарта. В этот период банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнены или пара реквизитов «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN", - отметили в НБУ.

Напомним, окончательный переход всех расчетов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года.

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