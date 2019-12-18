Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказался давать показания следователю

В дальнейшем он будет давать показания, но только после того, как убедится в непредвзятости следствия.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показния следователю, поскольку считает его предвзятым.

Об этом говорится в сообщении группы правовой защиты Антоненко, обнародованном Виталием Галенченко на его странице в Facebook. Отмечается, что подозреваемый воспользовался своим правом, предусмотренным ст. 63 Конституции - лицо не несет ответственность за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи и родственников, круг которых определяется законом.

"Такой поступок обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет некая предвзятость", - написал Галенченко.

Он подчеркнул, что подозреваемый в дальнейшем будет давать показания, но только после того, как убедится в непредвзятости следствия.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня, по версии следствия, она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?"