​Суды по Майдану: экс-"беркутовец" Шаповалов не явился на заседание

Защита сообщила, что он находится в больнице после операции.

Бывший командир спецроты "Беркут" Виктор Шаповалов сегодня не явился на заседание в Подольский районный суд.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На вопрос судьи Юрия Зубца о причине неявки адвокат обвиняемого Екатерина Юсупова заявила, что Шаповалов находится в больнице после операции. Она передала суду выписку из медицинской карты обвиняемого и добавила, что Шаповалов на данный момент находится на амбулаторном лечении. Также она предоставила суду документы о том, Шаповалов сдал свой паспорт согласно решению апелляционного суда.

Со слов адвоката, Шаповалов уведомил органы, которые совершают над ним надзор, "где он находится и по какое число".

Прокурор, адвокат и потерпевшие согласились, что заседание без Шаповалова проводить нельзя. На вопрос судьи о том, сколько он будет проходить лечение, Юсупова сообщила, что может только приблизительно предоставить информацию о том, как будет проходить его лечение - со слов врачей. Судья заявил, что необходимо назначить дату следующего заседания. Адвокат ответила, что это возможно сделать через месяц.

Так же выяснилось, что Шаповалов находится не в Киеве. Один из потерпевших заявил устное ходатайство о том, чтобы суд запросил у больницы информацию о том, когда выпишут Шаповалова.

Потерпевший Александр Тимошенко задал вопрос, нельзя ли назначать заседания чаще, ввиду того, что дело резонансное.

"У меня каждое дело резонансное", - ответил на это судья Зубец.

Следующее заседание назначено на 20 января 2020 года.

Напомним, 27 ноября Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи под домашний арест. При этом суд не информировал об апелляционной жалобе Шаповалова ни потерпевших, ни их представителей.

Шаповалов находится под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него был передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент дело находится на стадии допроса потерпевших.

Шаповалова обвиняют в ряде преступлений, среди которых – превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля. В этот день в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100. В апреле 2016 года Шаповалов частично признал свою вину и назвал фамилии "беркутовцев", которые получали боевые патроны. Дело слушается в Подольском суде с марта 2016 года.

Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшим тяжелые последствия - избиения и убийства троих человек. Все трое погибших скончались от огнестрельных ранений: Владимир Кищук (Дымер, Киевская область) - получил огнестрельное ранения в голову; киевлянин Сергей Шаповал - в область груди, живота, предплечья, сквозные ранения в печени; Игорь Сердюк был ранен в область носа (согласно заключениям экспертизы в обвинительном акте, озвученном на предыдущих заседаниях).

Ранее LB.ua сообщал о том, что Святошинский суд отпустил одного из обвиняемых в убийствах "беркутовца" - Тамтуру под домашний арест, а в октябре даже позволил снять электронный браслет, чтобы "устроиться на работу". Так же в июле Шевченковский суд отпустил под домашний арест экс-главу СБУ Александра Щеголева, а в октябре смягчил меру пресечения до личного обязательства.