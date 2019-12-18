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​РФ вывела из-под санкций гендиректора "112 Украина" Бенкендорфа и нардепа ОПЗЖ Иоффе

При этом Россия ввела санкции против пятерых депутатов горсовета Одессы.

​РФ вывела из-под санкций гендиректора "112 Украина" Бенкендорфа и нардепа ОПЗЖ Иоффе
Егор Бенкендорф
Фото: telekritika.ua

Российская Федерация сняла санкции с генерального директора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа и депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Иоффе, и ввела санкции в отношении пятерых  депутатов Одесского городского совета от фракции партии мэра города Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Об этом говорится в постановлении правительства РФ №1692 от 16 декабря, передают "Українськi Новини".

Санкции введены против главы фракции "Доверяй делам" Олега Брындака и депутатов Александра Иваницкого, Дмитрия Танцюры, Александра Шеремета, Юрия Шумахера. Также - в отношении бывшего помощника Труханова Валерия Мигалатьева и экс-руководителя Одесского горуправления Министерства внутренних дел Владимира Босенко.

Санкции предусматривают блокирование денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала с ее территории.

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Бывший руководитель Национальной телекомпании Украины и бывший глава правления телеканала "Интер" Егор Бенкендорф возглавил  телеканал "112 Украина" в ноябре 2016 года.

78-летний Юлий Иоффе 29 августа открывал первое заседание новой Рады как старейший по возрасту депутат.

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