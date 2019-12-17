Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России и финансированием для Украины

Сенат США 17 декабря проголосовал за оборонный бюджет на 738 млрд долларов, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток 2" и выделение военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

Ранее этот бюджет был согласован Сенатом и Палатой представителей, теперь он должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу, который заявлял, что готов незамедлительно его подписать.

Напомним, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов аргументировано "обеспечением энергетической безопасности Европы".

Также в декабре в Конгрессе США согласовали выделение 300 миллионов долларов на украинскую армию, включая летальную оборонительную помощь, а также развитие возможностей береговой охраны, в том числе береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.