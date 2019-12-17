Трамп заявил, что Джулиани ездил в Украину "из любви к стране"

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего адвоката Руди Джулиани, который ездил в Украину, и заявил, что он сделал это "из любви к стране".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

"Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из любви, поверьте мне. Он делает это из любви", - сказал Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос, что сообщил ему Джулиани после поездки, президент сказал: "Не слишком много".

Он также назвал своего адвоката "великим борцом с преступностью".

"Он знает, что делает", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в начале декабря Джулиани отправился в Европу для сбора доказательств о том, что "вся процедура импичмента - один большой фарс". В Будапеште он встретился с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, который дал ему интервью для документального фильма.

В Киеве Джулиани встречался с действующими депутатами Верховной Рады Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, "довольно сомнительный". Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе связаны с коррупцией и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генпрокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения одного из главных конкурентов Трампа на выборах президента США Джо Байдена, а также администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Осенью в США демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена - Хантера.