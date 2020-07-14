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Джуліані​ опублікував відео про корупцію в США, проілюстроване мапою України без Криму

Адвокат Трампа заявляє, що адміністрація Обами заблокувала розсідування зникнення $5,3 млрд допомоги для України.

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив відео про корупцію, яке проілюстроване картою України без анексованого Росією Криму.

Ролик розміщений на каналі Джуліані в YouTube, Twitter, Facebook і Instagram.

На стартовому відеозображенні - Байден, Обама і мапа України без Криму.

Відеозапис називається "Obama/Biden Block Investigations Into $5.3 Billion Missing" (Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 мільярда доларів). У ньому Джуліані розповідає про корупцію у Демократичній партії, а також про те, що Україна виявила зникнення $5,3 млрд іноземної допомоги, але тодішня Адміністрація Барака Обами заблокувала будь-яке розслідування з цього приводу.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово говорив, що анексія Криму стала можливою через "неправильну політику" Обами.

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