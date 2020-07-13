У Криму з 2014 року зникли безвісти 45 осіб, доля 15 з них досі невідома

У Криму за шість років російської окупації 45 осіб зникли безвісти, доля 15 із них досі невідома. Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"Насильницькі зникнення - це один з обтяжливих злочинів, які здійснює окупант, створюючи атмосферу страху, залякуючи родичів і друзів зниклого. Такі злочини Росія скоює і на своїх територіях, коли тисячі людей у Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, і на окупованих", - зазначила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона, зокрема, зазначила, що завдання держави - документувати випадки насильницьких зникнень, здійснювати розслідування в рамках повноважень і залучати до розшуку міжнародні організації, а також підтримувати родичів зниклих безвісти, що може включати не лише матеріальну допомогу, а й психологічну підтримку та постійний доступ до інформації про стан розслідування.

У представництві також нагадали, що Кабінет Міністрів формує комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з початком роботи якої представництво планує порушувати питання насильницьких зникнень на території Криму в період окупації, і перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою АР Крим щодо кожного випадку зникнення.

Нагадаємо, два роки тому Верховна Рада ухвалила Закон України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти” , який передбачає створення при Кабміні Комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин, функціонування Єдиного реєстру цих осіб, а також надання соціальної допомоги членам родин зниклих безвісти.

За два роки з моменту ухвалення закону Комісія з питань зниклих безвісти за особливих обставин не запрацювала. Також не створено Єдиного реєстру. До її складу при уряді повинні увійти представники Служби безпеки України, Міноборони, Верховної Ради, Нацполіції, прокуратури, громадських організацій та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.