На виборах мера Києва зараз переміг би Кличко, - опитування Центру Разумкова

Найбільшу підтримку на виборах мера столиці отримав би Віталій Кличко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

"Якби найближчим часом проходили вибори київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий узяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", - йдеться в повідомленні.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки - бізнесмен Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), на третьому - заступник голови МОЗ Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%).

Далі - лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), ексмер Києва Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), телеведучий Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), ексголова КМДА Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%), ексдепутат Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%).

Крім того, по 2% опитаних проголосували б за ексдепутата Андрія Іллєнка, за депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, ексдепутата Борислава Березу, голову київської "Батьківщини" Віталія Нестора та ексдепутата Миколу Томенка. За ексдепутата Юрія Левченка готовий віддати голос 1% опитаних.

Водночас на виборах до Київради, якби вони проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримали б партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%).

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%, за партію "Опозицiйна платформа - За життя" відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%, за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 6%, за партію "Сила і честь" - відповідно 5% і 5%, за "Партію Шарія" - відповідно 3% і 3%.

Партію "Українська стратегія Гройсмана", партію "Громадянська позиція", ВО "Свобода", Радикальну партiю Олега Ляшка, партію "Голос", партію "Рух нових сил Михайла Саакашвілі підтримали б на виборах до Київради по 2% опитаних киян.

За партію "Опозиційний блок", партію "Блок Омельченка", партію "5.10", партію "Рідна країна" проголосували б по 1% респондентів. За партію "Об'єднання "Самопомiч" - 0,4%, за партію "Свої" - 0,1%

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року в Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Нагадаємо, перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня. "Слуга народу" досі не визначилася з єдиним кандидатом від партії. Він буде обраний за результатами праймеріз. Про участь у праймеріз заявили Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Дубінський і Олександр Качура.