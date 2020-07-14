Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
ГоловнаПолітика

На виборах мера Києва зараз переміг би Кличко, - опитування Центру Разумкова

На другому місці - бізнесмен Пальчевський, на третьому - головний санлікар Ляшко.

На виборах мера Києва зараз переміг би Кличко, - опитування Центру Разумкова
Фото: Макс Левин

Найбільшу підтримку на виборах мера столиці отримав би Віталій Кличко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

"Якби найближчим часом проходили вибори київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий узяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", - йдеться в повідомленні.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки - бізнесмен Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), на третьому - заступник голови МОЗ Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%).

Далі - лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), ексмер Києва Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), телеведучий Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), ексголова КМДА Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%), ексдепутат Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%).

Крім того, по 2% опитаних проголосували б за ексдепутата Андрія Іллєнка, за депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, ексдепутата Борислава Березу, голову київської "Батьківщини" Віталія Нестора та ексдепутата Миколу Томенка. За ексдепутата Юрія Левченка готовий віддати голос 1% опитаних.

Водночас на виборах до Київради, якби вони проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримали б партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%).

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%, за партію "Опозицiйна платформа - За життя" відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%, за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 6%, за партію "Сила і честь" - відповідно 5% і 5%, за "Партію Шарія" - відповідно 3% і 3%.

Партію "Українська стратегія Гройсмана", партію "Громадянська позиція", ВО "Свобода", Радикальну партiю Олега Ляшка, партію "Голос", партію "Рух нових сил Михайла Саакашвілі підтримали б на виборах до Київради по 2% опитаних киян.

За партію "Опозиційний блок", партію "Блок Омельченка", партію "5.10", партію "Рідна країна" проголосували б по 1% респондентів. За партію "Об'єднання "Самопомiч" - 0,4%, за партію "Свої" - 0,1%

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року в Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Нагадаємо, перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня. "Слуга народу" досі не визначилася з єдиним кандидатом від партії. Він буде обраний за результатами праймеріз. Про участь у праймеріз заявили Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Дубінський і Олександр Качура. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також