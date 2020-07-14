Кредит чи пільга: як держава планує вирішувати житлові проблеми молоді

Як свідчать дані різноманітних соціологічних опитувань, проблема забезпечення власним житлом залишається однією з найболючіших для більшості молодих сімей в Україні протягом останніх двох десятиліть. Ба, більше – це один із чинників міграції молоді за кордон у пошуках кращого життя, а також – розлучень серед молодих сімей.

Фото: Макс Левин

За даними соціологічного дослідження за підтримки ЮНІСЕФ, у 2017-му році для 92% серед опитаних 7 тисяч молодих українців вирішення житлового питання було важливим та нагальним. Загалом, кожен третій українець віком від 18 до 34 років живе разом із батьками. А ще – більше 21% опитаних молодих українців визнали, що житлові проблеми стали причинами розлучень серед молодят.

Сьогодні існуючі програми молодіжного пільгового житлового кредитування не вражають фінансовими показниками. Починаючи з 2015-го року гроші з державного бюджету на пільгові кредити на придбання/реконструкцію житла для молодих сімей взагалі не виділяються.

Наразі єдиним джерелом державної підтримки, що дозволяє бодай якось забезпечувати молодь пільговими кредитами, є гроші зі спеціального фонду держбюджету на збільшення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Завдяки цим коштам, протягом 2015-2019 рр. на пільгове кредитування було виділено близько 250 мільйонів гривень. Це порівняно невеликі кошти.

Окрім цього, на базі чинного законодавства вдалося залучити фінансування з регіональних бюджетів – це 79 затверджених та працюючих місцевих програм з пільгового кредитування молоді на придбання житла. Саме завдяки місцевим бюджетам на фінансування відповідних молодіжних програм у 2019 році було виділено 155,9 млн. грн., у 2020 році заплановано виділити ще понад 138 млн. гривень. Тож більше 13 тисяч молодих сімей у період 2015-2019-го років таки змогли вирішити свою житлову проблему.

Проте наприкінці 2020-го року Державна програма забезпечення молоді житлом закінчує свою дію. Наразі існує необхідність на рівні Кабміну продовжити діяльність Програми хоча б ще на рік для того, аби не паралізувати роботу Фонду і загалом не зупинити ті працюючі місцеві ініціативи, які вдалося запустити попри недостатню підтримку молодіжного кредитування з боку державного бюджету.

На початку липня цього року Комітет ВРУ з питань молоді та спорту підтримав рішення про продовження дії Державної програми забезпечення молоді житлом на 2015-2020 рр. ще на рік та необхідність відновлення її фінансування під час розробки проєкту державного бюджету на 2021-й рік в обсязі 156 мільйонів гривень – тобто не менше суми, яка була передбачена місцевими бюджетами у 2019-му році. Тепер доля фінансування Програми залежить від Кабміну і того, як народні депутати спроєктують головний державний кошторис на наступний рік.

Проте, окрім коштів, є ще одна, не менш важлива проблема – розробка нових підходів для забезпечення молоді власним житлом.

У світі по-різному вирішують проблему з перших житлом для молодих сімей. Одні країни виділяють державні пільгові кредити на будівництво нового житла. В інших – створюють відповідні умови для надання державних, муніципальних чи банківських пільгових кредитів на придбання житла на первинному та вторинному ринках. Окремі держави йдуть шляхом створення державного або муніципального житлового фонду для доступної оренди, а також забезпечують разову компенсацію з державного бюджету на купівлю житла.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону № 3718 “Про основні засади молодіжної політики”, в якому передбачено цілий розділ по підтримці та фінансуванню різноманітних програм молодіжного кредитування.

Важливо, що пропонується передбачити зовсім інший підхід у вирішенні житлових проблем молоді. Фонд хоч і фінансуватиметься з боку держави, проте йдеться не про розподіл державних коштів на пільгове придбання житла, а про розробку та втілення різних фінансово-кредитних механізмів для забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та молодих громадян.

Один із варіантів – розробка та запуск програми надання житла в оренду з правом його викупу. А ще пропонується такі механізми, як сплата вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів чи кооперативів, надання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво і придбання квартир, фінансування будівництва житла через застосування спеціальних житлово-накопичувальних депозитних рахунків у комерційних банках.

У всіх цих питаннях дуже важливим є чинник гарантій держави, водночас молодим українцям при купівлі свого першого житла за всіма цими програмами будуть надаватися повноцінні права власників. Тобто, беручи житло в кредит на таких умовах, будуть передбачені механізми переоформлення чи його продажу. Таким чином, молодь зможе почуватися мобільною і, водночас, вирішувати свої житлові проблеми.

Сподіваюся, завдяки законодавчим змінам вже у наступному році молоді українці зможуть вирішувати свої житлові проблеми набагато ефективніше. В той же час, держава отримає надійного партнера у розбудові економіки та надихне молодь професійно розвиватися та комфортно жити саме в Україні.