Військовий збір: куди держава спрямовує оборонний податок

Влада планує підвищити податки для українських громадян та бізнесу. Перекладаючи таким чином відповідальність за свій непрофесіоналізм на плечі платників податків. Давайте відверто: стратегічне планування ніколи не було сильною стороною роботи органів влади, що призвело до необхідності чергового "гасіння пожежі" у вигляді дірки в бюджеті 500-700 млрд гривень на військові потреби.

Одним із податків, що може зрости, є військовий збір. Цей податок на рівні ставки у 1,5% був введений ще у 2014 році з моменту фактичного збройного нападу росії на Україну. Планувалося надати відповідному збору тимчасовий характер і встановити термін його дії до 1 січня 2015 року, проте реалії внесли свої корективи й тимчасовий характер дії цього податку було замінено на невизначений час. Зараз Уряд пропонує не просто зберегти військовий збір, але й підвищити його до 5%.

Очевидно, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну витрати на оборону б'ють всі рекорди. До того ж, наші західні партнери фінансують грантами та кредитами видатки України в соціально-економічній сфері, а не обороні. Тому весь фінансовий тягар військових потреб лягає виключно на українських платників податків.

У цій ситуації логічно було дізнатися скільки ресурсів держава отримує з надходжень від військового збору та на які саме статті витрат вони спрямовуються?

Із такими запитаннями звернувся як народний депутат до Міністерства фінансів України. Із відповіді Мінфіну та аналізу звітів Рахункової палати України виходить, що за період з серпня 2014 року по травень 2024 року до Державного бюджету України було перераховано близько 221,1 млрд. гривень. При цьому, сума зібраного податку постійно зростала: якщо у 2015-му році було зібрано 9,2 млрд. гривень, то у 2023-му році вже 37,9 млрд. гривень.

А от відповідь на інше запитання - на які саме потреби спрямовується військовий збір - показова. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, кошти, отримані від сплати військового збору потрапляють до загального фонду, тобто у "загальний котел" Держбюджету, звідки потім розподіляються за багатьма напрямками видатків. Серед яких можуть бути як потреби армії, так і витрати на освіту, охорону здоров'я чи будівництво доріг наприклад.

Таким чином, пропозиція підвищити військовий збір без його цільового направлення на фінансування та забезпечення Сил оборони виглядає, м'яко кажучи, неприйнятною. Нагадаю, що саме відсутністю коштів на зарплати військових представники Кабміну та бюджетного і податкового комітетів Верховної Ради мотивують необхідність підвищення податків.

Разом із народними депутатами з об’єднання "Розумна Політика" пропонуємо на законодавчому рівні виправити дану проблему - кошти від військового збору повинні спрямовуватися виключно на потреби обороноздатності нашої держави і забезпечення ЗСУ.

Законопроєкт №11442 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення фінансування Збройних Сил України шляхом зарахування військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України" пропонує такі три кроки:

виключити п.12 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України, яка передбачає, що до доходів загального фонду Державного бюджету входить військовий збір;

до ч. 3 ст. 29 Бюджетного кодексу додати новий пункт, який передбачає, що військовий збір буде входити до складу спеціального фонду Держбюджету;

передбачити, що військовий збір зараховується до спецфонду Держбюджету із 1 жовтня 2024 року протягом періоду дії воєнного стану і 6 місяців після його закінчення / скасування та спрямовується на потреби Збройних сил за відповідної пропорції і розподілу:

50% - на виплату винагороди грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань;

50% - закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання ЗСУ.

Розраховую на те, що ця законодавча ініціатива знайде підтримку у колег з Бюджетного комітету і буде рекомендована для включення у порядок денний найближчих засідань Верховної Ради.