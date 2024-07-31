Урядовці та бізнесмени обговорили підвищення податків, щоб профінансувати армію

Підприємці вважають, що збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого та середнього бізнесу.

Представники уряду провели дискусію з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

Представники уряду провели дискусію з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. На ній обговорили питання підвищення податків.

Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

Голова уряду нагадав, що до кінця року військо потребує додаткові 500 млрд гривень.

“3/4 цієї суми буде отримано через збільшення внутрішніх запозичень, а також перевиконання доходів держбюджету, зокрема за рахунок детінізації економіки. 1/4 з цієї суми — це перегляд податків”, - написав Шмигаль.

Він додав, що це критична потреба, і слід діяти швидко.

Уряд та підприємці домовились, що це початок діалогу, і буде відбуватись спільна робота на базі комітету ВРУ, аби знайти найбільш ефективні рішення в максимально короткі строки.

В свою чергу, бізнесмен Олег Гороховський розповів, що за словами урядовців 60% від 500 млрд гривень спрямують на зарплати військовим, а 40% - на зброю, техніку та інші критичні витрати.

Підприємці зазначили, що збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого та середнього бізнесу, а отже матиме дуже короткостроковий ефект, після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз.

Крім того, поки велика кількість великих і дуже великих бізнесів використовують дроблення на ФОП, зарплати в конвертах, дірки в митниці, обхід акцизів, не варто говорити про підвищення податків, а треба сфокусуватися на їхньому адмініструванні та справедливості щодо їх сплати усіма.

Також підприємці говорили про економічну мобілізацію, яка може принести мільярди гривень до бюджету, та запитали, чому сьогодні імпортерам у країні живеться краще, ніж експортерам при глибоко негативному сальдо зовнішньої торгівлі.

Урядовцям поставили низку інших питань - від лібералізації ринку віртуальних активів до продажу майна, конфіскованого у РФ.