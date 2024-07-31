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Урядовці та бізнесмени обговорили підвищення податків, щоб профінансувати армію

Підприємці вважають, що збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого та середнього бізнесу.

Урядовці та бізнесмени обговорили підвищення податків, щоб профінансувати армію
Представники уряду провели дискусію з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
Фото: Денис Шмигаль

Представники уряду провели дискусію з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. На ній обговорили питання підвищення податків.

Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

Голова уряду нагадав, що до кінця року військо потребує додаткові 500 млрд гривень.

“3/4 цієї суми буде отримано через збільшення внутрішніх запозичень, а також перевиконання доходів держбюджету, зокрема за рахунок детінізації економіки. 1/4 з цієї суми — це перегляд податків”, - написав Шмигаль.

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Він додав, що це критична потреба, і слід діяти швидко. 

Уряд та підприємці домовились, що це початок діалогу, і буде відбуватись спільна робота на базі комітету ВРУ, аби знайти найбільш ефективні рішення в максимально короткі строки. 

В свою чергу, бізнесмен Олег Гороховський розповів, що за словами урядовців 60% від 500 млрд гривень спрямують на зарплати військовим, а 40% - на зброю, техніку та інші критичні витрати. 

Підприємці зазначили, що збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого та середнього бізнесу, а отже матиме дуже короткостроковий ефект, після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз.

Крім того, поки велика кількість великих і дуже великих бізнесів використовують дроблення на ФОП, зарплати в конвертах, дірки в митниці, обхід акцизів, не варто говорити про підвищення податків, а треба сфокусуватися на їхньому адмініструванні та справедливості щодо їх сплати усіма.

Також підприємці говорили про економічну мобілізацію, яка може принести мільярди гривень до бюджету, та запитали, чому сьогодні імпортерам у країні живеться краще, ніж експортерам при глибоко негативному сальдо зовнішньої торгівлі.

Урядовцям поставили низку інших питань - від лібералізації ринку віртуальних активів до продажу майна, конфіскованого у РФ.

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