Майже 500 мільйонів на благодійність: результати звіту зі сталого розвитку PJSC Carlsberg Ukraine

PJSC Carlsberg Ukraine, український підрозділ міжнародної компанії Carlsberg Group, послідовно впроваджує принципи Глобального договору ООН, спрямовані на сталий розвиток. Як один із лідерів на ринку, компанія не лише забезпечує високі стандарти екологічної, соціальної та управлінської відповідальності (ESG), а й демонструє значну соціальну активність.

Щороку PJSC Carlsberg Ukraine публікує звіт про свою програму сталого розвитку " Together Towards ZERO and Beyond", що окреслює прогрес у досягнені шести основних цілей, а також інформує про ініціативи у сфері різноманітності, рівності та інклюзії, програми реінтеграції, корпоративних цінностей, відповідального вибору постачальників, безпечності продукції, економічного внеску, корпоративного волонтерства. Цього року звіт особливо акцентує увагу на благодійних ініціативах та гуманітарній допомозі.

Підтримка громад у відбудові, виробництво гуманітарної води та проєкти реабілітації стали невід'ємною частиною стратегії PJSC Carlsberg Ukraine. В умовах повномасштабної війни ці зусилля набули нового виміру. PJSC Carlsberg Ukraine за підтримки Carlsberg Group реалізувала понад 40 гуманітарних проєктів на суму близько 500 мільйонів гривень.

Серед реалізованих ініціатив – облаштування модульного містечка «Маріуполіс» для тимчасово переміщених осіб у Львові, доставка велосипедів з Копенгагена соціальним працівникам для проєкту Bikes4Ukraine, підтримка відновлення України через платформу UNITED24, участь у волонтерському заході «День відкритих людей» від БФ «Життєлюб», співпраця з UNBROKEN в межах підтримки проєктів протезування та психологічної реабілітації.

Завдяки співпраці з фондами та на запити інших зацікавлених сторін благодійну воду доставляли на Харківщину, Запоріжжя, Житомирщину, Чернігівщину, Миколаївщину, Київщину, Херсонський напрямок після підриву Каховської ГЕС.

Додатково до корпоративної благодійності долучається один із топбрендів компанії – ТМ «Львівське». За ініціативи бренду, який є національним спонсором збірної команди України з футболу, успішно функціонує благодійний проєкт під егідою ініціативи «Лев матчу».

«Подорож компанії на шляху до реалізації цілей сталого розвитку надихає бренди, співробітників, постачальників, ділових партнерів, спільноти та споживачів. Дивлячись у майбутнє, ми бачимо зростаючу роль Carlsberg як лідера й інноватора у сфері сталого розвитку, спираючись на нашу спадщину у досягненні сталих результатів для суспільства, зацікавлених сторін, наших людей і бізнесу», - зазначають у звіті зі сталого розвитку за минулий рік. Повна версія звіту вже доступна на сайті компанії.