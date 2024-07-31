САП повідомила подробиці арешту замку російського бізнесмена в Італії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розповіла арешту замку російського бізнесмена в Італії.

За інформацією САП, над справою працювали також НАБУ і компетентні органи Італії.

"Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера. Так, за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, що є речовим доказом у справі щодо завдання понад 60 млн доларів США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»", - повідомила САП.

Слідство встановило, що упродовж липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам. Відповідно до схеми зерно, яке належало державній компанії, через низку фірм на умовах післяплати поставили у Саудівську Аравію. Проте кошти за продукцію так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів бізнесмен придбав замок.