Також триває робота над захистом енергооб'єктів, запевнив Президент.

У більшості регіонів України є значні можливості для створення нової генерації.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 липня.

За його словами, на реалізацію цих ініціатив є кошти від союзників.

"Вже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе такі варіанти, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність", - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що "на рівні всієї держави ми працюємо над захистом енергооб’єктів".

"Усі терміни щодо конкретних об’єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань", - додав Президент України.