Завтра відключення електроенергії не прогнозуються

У середу, 31 липня, в Україні не прогнозують відключення електроенергії. Водночас, споживачів просять використовувати потужні електроприлади у окремі години.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 31 ЛИПНЯ, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — ідеться у повідомлені.
Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00.
В "Укренерго" прогнозують, що у найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними обмеженнями або без відключень електроенергії взагалі.