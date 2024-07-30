Міністр фінансів пояснив, як відбуватиметься оподаткування військовим збором для ФОП

Розширений військовий збір надходитиме в загальний фонд бюджету, пояснив у інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко. Створювати спеціальний фонд для нього потреби немає.
Україні і так не вистачає доходів, щоб закрити військові потреби, тож всі кошти з податків і внутрішніх запозичень ідуть на безпеку та оборону.
Зараз платники податків на спрощеній системі сплачують 5%, і ці гроші йдуть в місцевий бюджет. Після розширення військового збору вони платитимуть 6%, і цей один додатковий відсоток ітиме в загальний.
"Мова не йде про збільшення місцевих бюджетів. Але якщо хочете про це поговорити, то нагадаю минулорічну дискусію, коли у міст забрали т.зв. військовий ПДФО. А зараз у нас доходи місцевих бюджетів зросли на 60 млрд гривень від плану. Залишок коштів місцевих бюджетів на ЄКР коливається в розмірі 170 млрд гривень", – сказав він.
Окрім додавання військового збору для ФОП, уряд планує оподатковувати ним деякі покупки, як то автомобілі.