Міністр фінансів пояснив, як відбуватиметься оподаткування військовим збором для ФОП

Платники податків на спрощеній системі, як раніше, платитимуть 5% доходу для місцевого бюджету і ще один відсоток – для державного. За ці кошти фінансуватимуть оборонні потреби.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн зустрічі фінансового блоку G7 та Керівного комітету міжвідомчої Координа

Розширений військовий збір надходитиме в загальний фонд бюджету, пояснив у інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко. Створювати спеціальний фонд для нього потреби немає.

Україні і так не вистачає доходів, щоб закрити військові потреби, тож всі кошти з податків і внутрішніх запозичень ідуть на безпеку та оборону.

Зараз платники податків на спрощеній системі сплачують 5%, і ці гроші йдуть в місцевий бюджет. Після розширення військового збору вони платитимуть 6%, і цей один додатковий відсоток ітиме в загальний.

"Мова не йде про збільшення місцевих бюджетів. Але якщо хочете про це поговорити, то нагадаю минулорічну дискусію, коли у міст забрали т.зв. військовий ПДФО. А зараз у нас доходи місцевих бюджетів зросли на 60 млрд гривень від плану. Залишок коштів місцевих бюджетів на ЄКР коливається в розмірі 170 млрд гривень", – сказав він.

Окрім додавання військового збору для ФОП, уряд планує оподатковувати ним деякі покупки, як то автомобілі.