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Міністр фінансів пояснив, як відбуватиметься оподаткування військовим збором для ФОП

Платники податків на спрощеній системі, як раніше, платитимуть 5% доходу для місцевого бюджету і ще один відсоток – для державного. За ці кошти фінансуватимуть оборонні потреби.

Міністр фінансів пояснив, як відбуватиметься оподаткування військовим збором для ФОП
Міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн зустрічі фінансового блоку G7 та Керівного комітету міжвідомчої Координа
Фото: facebook/ Sergii Marchenko

Розширений військовий збір надходитиме в загальний фонд бюджету, пояснив у інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко. Створювати спеціальний фонд для нього потреби немає.

Україні і так не вистачає доходів, щоб закрити військові потреби, тож всі кошти з податків і внутрішніх запозичень ідуть на безпеку та оборону.

Зараз платники податків на спрощеній системі сплачують 5%, і ці гроші йдуть в місцевий бюджет. Після розширення військового збору вони платитимуть 6%, і цей один додатковий відсоток ітиме в загальний. 

"Мова не йде про збільшення місцевих бюджетів. Але якщо хочете про це поговорити, то нагадаю минулорічну дискусію, коли у міст забрали т.зв. військовий ПДФО. А зараз у нас доходи місцевих бюджетів зросли на 60 млрд гривень від плану. Залишок коштів місцевих бюджетів на ЄКР коливається в розмірі 170 млрд гривень", – сказав він. 

Окрім додавання військового збору для ФОП, уряд планує оподатковувати ним деякі покупки, як то автомобілі.

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