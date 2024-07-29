ЗМІ: українські хакери атакували Центробанк Росії

Українські хакери атакували Центральний банк Росії, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Атака на фінустанову РФ посилюється. 29 липня приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку почали працювати або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів. У Центробанку визнають факт кіберудару та зазначили, що "інтенсивність атаки зростає".

Не доступні для росіян також сервіси банку "Зеніт" та Газпромбанку. Крім того, відсутній стабільний інтернет, бо найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росі теж стали ціллю кібернападів. Наприклад, потерпає провайдер МТС, його клієнти уже третю добу не можуть повноцінно скористатися послугами.