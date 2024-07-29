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ЗМІ: українські хакери атакували Центробанк Росії

Атака на головну фінустанову РФ посилюється.

ЗМІ: українські хакери атакували Центробанк Росії
хакери
Фото: Держспецзв'язку

Українські хакери атакували Центральний банк Росії, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Атака на фінустанову РФ посилюється. 29 липня приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку почали працювати або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів. У Центробанку визнають факт кіберудару та зазначили, що "інтенсивність атаки зростає".

Не доступні для росіян також сервіси банку "Зеніт" та Газпромбанку. Крім того, відсутній стабільний інтернет, бо найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росі теж стали ціллю кібернападів. Наприклад, потерпає провайдер МТС, його клієнти уже третю добу не можуть повноцінно скористатися послугами.

  • 23 липня розпочалася масштабна кібератака, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території Росії. 
  • Клієнти найбільших банків, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ", зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.
  • Після атаки кіберфахівців ГУР по банківському сектору росіяни не можуть зняти готівкові кошти. Також українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних фінансових установ Росії.
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