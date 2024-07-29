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Джерела в Силах оборони: Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару

Не виключено, що ворог акцентуватиметься на транспортній інфраструктурі. 

Джерела в Силах оборони: Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару
Ілюстративне фото
Фото: міноборони РФ

Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару. Ймовірно, ворог акцентуватиметься на енергетиці та транспортній інфраструктурі, зокрема аеродромах, повідомили джерела LB у Силах оборони. Варто зазначити, що готовність до завдання ударів у ворога спостерігається щотижня, а енергетика і транспортна інфраструктура вже давно є його цілями. 

Попереднього тижня ворог здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160 у форматі, близькому до відпрацювання ударів по Україні. Це свідчить про можливу підготовку росіян до залучення таких літаків для ударів. 

На попередньому рівні залишається ризик ураження наземних об’єктів на території України, зокрема для Києва та обласних центрів північних і західних областей. 

Загалом ворог активно нарощує сухопутний потенціал своєї армії та перекидає на окуповану територію війська, зброю та техніку. Проводить маневри між операційними напрямками і нарощує оборонні спроможності на захопленій території. За тиждень щодобово ворог здійснював в середньому до 90 бойових вильотів тактичної/армійської авіації та здійснював обстріли до 1300 населених пунктів (деякі – неодноразово). 

Є також дані про зміни в складі ворожого угруповання. З Придніпровського напрямку ворог перекинув у Донецьку область 810 окрему бригаду морської піхоти – її включили до оперативного резерву угруповання "Центр".

Також з оперативного резерву на Куп'янський напрямок перевели 325 полк Московського військового округу.

З урахуванням змін наземне угруповання збройних сил Росії, за оцінкою України, становить до 524 000. Крім того, до 35,8 тисяч складає нацгвардія ворога. 

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