Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади
Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Теракт проти полонених: заочні підозри оголосили тодішнім керівникам Оленівської колонії

Зараз вони вже не перебувають на "посадах". 

Теракт проти полонених: заочні підозри оголосили тодішнім керівникам Оленівської колонії
Фото: Макс Требухов

Колишньому керівництву Оленівської колонії повідомили про підозру по справі про російський теракт, вчинений в липні 2022-го, унаслідок якого загинули не менше 50 український полонених, близько 150 були поранені. 

Йдеться про ексначальника так званої Волноваської виправної колонії Сергія Євсюкова та його першого заступника Нейлова. Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора

Обидвох окупанти вже зняли з цих "посад".

"За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми", – повідомили в СБУ. 

Слідство вважає, що обидва фігуранти свідомо зволікали з евакуацією поранених унаслідок вибуху полонених до медичних закладів. Щонайменше дев'ятеро людей тоді померли внаслідок відсутності медичної допомоги. 

В Офісі генпрокурора додали, що ці заочні підозри – перший результат розслідування масового вбивства полонених, утримуваних в Оленівці.

  • У липні 2022 Росія здійснила вибухи в колонії, де утримувала український військовополонених, зокрема захисників Маріуполя. При цьому вона намагалася звинуватити в злочині Україну – нібито це Сили оборони обстріляли місце утримання ракетами. Однак докази свідчать, що це брехня
  • У вересні Росія знову обстріляла колонію. Загинув полонений, деякі отримали поранення. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies