Теракт проти полонених: заочні підозри оголосили тодішнім керівникам Оленівської колонії

Колишньому керівництву Оленівської колонії повідомили про підозру по справі про російський теракт, вчинений в липні 2022-го, унаслідок якого загинули не менше 50 український полонених, близько 150 були поранені.
Йдеться про ексначальника так званої Волноваської виправної колонії Сергія Євсюкова та його першого заступника Нейлова. Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.
Обидвох окупанти вже зняли з цих "посад".
"За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми", – повідомили в СБУ.
Слідство вважає, що обидва фігуранти свідомо зволікали з евакуацією поранених унаслідок вибуху полонених до медичних закладів. Щонайменше дев'ятеро людей тоді померли внаслідок відсутності медичної допомоги.
В Офісі генпрокурора додали, що ці заочні підозри – перший результат розслідування масового вбивства полонених, утримуваних в Оленівці.
- У липні 2022 Росія здійснила вибухи в колонії, де утримувала український військовополонених, зокрема захисників Маріуполя. При цьому вона намагалася звинуватити в злочині Україну – нібито це Сили оборони обстріляли місце утримання ракетами. Однак докази свідчать, що це брехня.
- У вересні Росія знову обстріляла колонію. Загинув полонений, деякі отримали поранення.