Теракт проти полонених: заочні підозри оголосили тодішнім керівникам Оленівської колонії

Зараз вони вже не перебувають на "посадах".

Колишньому керівництву Оленівської колонії повідомили про підозру по справі про російський теракт, вчинений в липні 2022-го, унаслідок якого загинули не менше 50 український полонених, близько 150 були поранені.

Йдеться про ексначальника так званої Волноваської виправної колонії Сергія Євсюкова та його першого заступника Нейлова. Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Обидвох окупанти вже зняли з цих "посад".

"За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми", – повідомили в СБУ.

Слідство вважає, що обидва фігуранти свідомо зволікали з евакуацією поранених унаслідок вибуху полонених до медичних закладів. Щонайменше дев'ятеро людей тоді померли внаслідок відсутності медичної допомоги.

В Офісі генпрокурора додали, що ці заочні підозри – перший результат розслідування масового вбивства полонених, утримуваних в Оленівці.