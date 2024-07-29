Уночі росіяни обстріляли з танка громаду на Сумщині

Про постраждалих не повідомляється.

У Сумській області вночі 29 липня російські військові з танка обстріляли Юнаківську громаду.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі росіяни здійснили обстріл з танка Юнаківської громади", – ідеться в повідомленні.

Сумська область продовжує потерпати від терористичних обстрілів з боку російських військ. Ворог обстрілює житлові помешкання, цивільних людей, нищить інфраструктуру безпілотниками. При цьому, за даними ДПСУ, на кордоні Сумщини зменшилась активність ворожих ДРГ.