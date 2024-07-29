Минулого тижня значно зросла кількість атак на Краматорському напрямку

Минулого тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 71 атаку в районі населених пунктів Глибоке, Слобожанське, Тихе, Сотницький Козачок і Вовчанськ. Сили оборони зупинили ворога.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 61 атаку ворога біля Глушківки, Колісниківки, Кіндрашівки, Берестового, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Синьківки, Табаївки, Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку захисниками України відбито 89 ворожих атак неподалік Новосергіївки Харківської області, Торського, Макіївки, Невського, Новоєгорівки, Серебрянського лісу Луганської області та Тернів Донецької області", – сказав він.

На Сіверському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії росіян у районах Оріхово-Василівки, Переїзного, Виїмки, Івано-Даріївки, Миколаївки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 91 атаку поблизу Кліщіївки, Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Бондарного, Міньківки, Васюківки, Білої Гори, Калинівки, Майського, Григорівки, Часового Яру, Іванівського, Андріївки, Новомаркового і Нового Донецької області.

На Торецькому ворог здійснив 107 спроб прорвати оборону неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському захисники відбили 270 окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Прогрес, Новолександрівка, Калинове, Уманське, Пантелеймонівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Яснобродівка, Карлівка, Веселе, Новожеланне, Сергіївка, Вовче.

На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога біля Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки, Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки. Там ворог 117 разів намагався прорвати оборону за тиждень.

На Времівському Сили оборони відбивали атаки в районі населених пунктів Велика Новосілка, Старомлинівка, Водяне, Костянтинівка і Роздольне. Було 42 атаки.

На Оріхівському росіяни атакували позиції в районах Юріївки, Щербаків, Новодаріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області. Окупанти провели 26 атак.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру витіснити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом тижня, що минув окупанти здійснили 21 безуспішну атаку на позиції українських підрозділів", – сказав речник.

Загалом за тиждень відбулося понад 970 бойових зіткнень. Росія завдала 16 ракетних ударів, 511 авіаударів (734 КАБи), провели понад 32 600 обстрілів, зокрема 808 – із реактивних систем залпового вогню.