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У понеділок синоптики прогнозують короткочасні дощі в Україні

У західних і північних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У понеділок синоптики прогнозують короткочасні дощі в Україні
Літній дощ
Фото: pixabay

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 29 липня.

За інформацією синоптиків, у понеділок буде мінлива хмарність. Вночі у західних і північних, а вдень - у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території - без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, на півдні країни - до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 21-26°, в центральних областях подекуди 28-30°, у східних областях та південній частині 29-34°.

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