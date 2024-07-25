На заході та півдні Україні найближчими днями очікуються короткочасні дощі та грози

У п'ятницю, 26 липня, в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 25-30°, у південно-східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

У Києві в п'ятницю, 26 липня, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 липня найвища температура вдень була 35,5° у 1936 р., найнижча вночі 8,9° у 1890 р.

У суботу, 27 липня, у більшості південних, уночі і в центральних та північних областях України, місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

У Києві 27 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.