Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоЖиття

На заході та півдні Україні найближчими днями очікуються короткочасні дощі та грози

Вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.

На заході та півдні Україні найближчими днями очікуються короткочасні дощі та грози

У п'ятницю, 26 липня, в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 25-30°, у південно-східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

У Києві в п'ятницю, 26 липня, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 липня найвища температура вдень була 35,5° у 1936 р., найнижча вночі 8,9° у 1890 р.

У суботу, 27 липня, у більшості південних, уночі і в центральних та північних областях України, місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

У Києві 27 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies