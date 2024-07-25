Українські спецслужби запустили проєкт "Хочу к своим", який дасть можливість обмінювати цивільних на зрадників і колаборантів

На сайті також буде опція – "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на наших громадян з російської неволі.

Українські спецслужби створили проєкт повернення українців з російської неволі "Хочу к своим". Проєкт дасть можливість передавати інформацію щодо зрадників та їхнього обміну на українських громадян.

Про це на пресконференції повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає кореспондент LB.ua.

25 липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до якого входить ГУР, Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" – hochuksvoim. com.

"Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті «Хочу к своим» інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України", – пояснив Юсов.

За його словами, на сайті також буде опція – "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на наших громадян з російської неволі.

"Ще одна мета проєкту – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах. Третя мета – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, що мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею. Ще одна мета цієї гуманітарної ініціативи – допомогти громадянам, що з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму", – додав він.

Водночас речник СБУ Артем Дехтяренко нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення відбулися 54 обміни, в результаті яких повернуто 3405 громадян України.

"І ми продовжуємо працювати над тим, щоб виконати доручення президента, повернути додому кожного українця. Важливим аспектом є те, що ми працюємо не тільки над поверненням військовослужбовців, але й цивільного населення, бо Російська Федерація систематично порушує закони та звичаї війни, беручи у полон цивільних людей. Тому проєкт «Хочу к своим» – це додаткова можливість сприяти обмінам", – наголосив він.

У якості прикладу він нагадав про обмін одного священнослужителя та зрадника на 28 українських військових.

"Ми постійно збільшуємо обмінний фонд, що дає можливість повертати більше як військових, так і цивільних громадян України. Тому за проєктом «Хочу к своим» стоїть колосальна щоденна робота СБУ", – підкреслив він.

Директорка департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Тетяна Шелест додала, що ситуація з поверненням українських цивільних з російських тюрем є надзвичайно складною.

"Нам вдалося повернути 161 громадян (цивільних) України. Останнє повернення відбулося 28 червня. Проблема в тому, що не існує чітко визначеного механізму повернення цивільних. Українці залишаються в російських тюрмах ще з 2014 року, коли Росія затримувала громадян України на території Донецької, Луганської областей. А після початку повномасштабного вторгнення затримувала наших громадян на всіх територіях, які перебували або перебувають під окупацією ворога. Тому цивільні – це найскладніша категорія для повернення... Саме тому Офіс Омбудсмана України долучився до роботи над проєктом «Хочу к своим», який допоможе повернути наших громадян", – підкреслила вона.