У Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

У Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро. В ОВА проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену відповідно до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Зазначається, що у області завершили масштабну роботу щодо перейменування об'єктів топоніміки, яку проводили спільно з Північно-Східним територіальним відділом Українського інституту національної пам'яті та учасниками процесу деімперіалізації й деколонізації топонімії.

Зокрема, поміняються назви станцій метро «Героїв Праці», «Завод імені Малишева» та «Проспект Гагаріна» на «Салтівська», «Заводська» й «Левада» відповідно; вулиць Героїв праці на Нескорених, Лермонтовська на Майка Йогансена, Дружби Народів на Соборності України, Проспект Гагаріна на Проспект Аерокосмічний тощо.

Також у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 – 27 квітня 2024 року.