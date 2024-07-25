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У Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро

У Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

У Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро
Харківський метрополітен
Фото: Facebook

У Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро. В ОВА проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену відповідно до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Зазначається, що у області завершили масштабну роботу щодо перейменування об'єктів топоніміки, яку проводили спільно з Північно-Східним територіальним відділом Українського інституту національної пам'яті та учасниками процесу деімперіалізації й деколонізації топонімії. 

Зокрема, поміняються назви станцій метро «Героїв Праці», «Завод імені Малишева» та «Проспект Гагаріна» на «Салтівська», «Заводська» й «Левада» відповідно; вулиць Героїв праці на Нескорених, Лермонтовська на Майка Йогансена, Дружби Народів на Соборності України, Проспект Гагаріна на Проспект Аерокосмічний тощо. 

Також у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 – 27 квітня 2024 року. 

  • У квітні цього року у Харківському метрополітені вже провели дерусифікацію двох назв станцій – "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" – "Вокзальною". Тоді ж перейменували ще 367 топонімів.
  • На початку 2024 року депутати Харківської міськради перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками.
  • Влітку 2022 року Терехов повідомив, що у Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією. Але це не стосувалося вулиці Пушкіна та станції метро імені Пушкіна. 
  • Проте після прильотів по місту Терехов змінив думку і сам запропонував перейменувати Пушкінську. 
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