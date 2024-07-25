Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожу дронову атаку на Одещині постраждали двоє цивільних

Під ударом знову Ізмаїльський район.

Через ворожу дронову атаку на Одещині постраждали двоє цивільних
Наслідки нічної атаки
Фото: Одеська обалсна прокуратура

Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини.  Під ударом знову Ізмаїльський район. 

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками. 

Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. 

Наслідки обстрілу Одещини
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одещини

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу. 

24 липня вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єктах інфраструктури Подунав'я, поранені люди. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies