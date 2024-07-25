Через ворожу дронову атаку на Одещині постраждали двоє цивільних

Під ударом знову Ізмаїльський район.

Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини. Під ударом знову Ізмаїльський район.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Одещини

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

24 липня вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єктах інфраструктури Подунав'я, поранені люди.