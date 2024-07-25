На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення

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Окупаційні війська обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області. Через російську агресію загинула 1 людина, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Білозерка, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Михайлівка, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Станіслав, Тягинка, Садове, Урожайне, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі.

Днями російські окупанти скинули боєприпас з безпілотника на чоловіка, який йшов по вулиці.