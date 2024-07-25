Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів області.

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення
Олександр Прокудін, фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Окупаційні війська обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області. Через російську агресію загинула 1 людина, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Білозерка, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Михайлівка, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Станіслав, Тягинка, Садове, Урожайне, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі.

Днями російські окупанти скинули боєприпас з безпілотника на чоловіка, який йшов по вулиці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies