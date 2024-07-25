"Браму" створили ще до повномасштабного вторгнення.

Від початку повномасштабної війни з РФ завдяки проєкту “Брама” було заблоковано понад 32 тисячі ворожих ресурсів

Зараз соціальний проєкт "Брама" об'єднує близько 200 тис. активних підписників. Вони надсилають скарги на ті чи інші ресурси, які вважають дезінформаційними, пропагандистськими тощо.

Про це розповів заступник начальника управління оперативного забезпечення та аналізу Департаменту кіберполіції Нацполіції Віталій Кузьменко.

"Станом на сьогодні заблоковано вже понад 32 тисячі осередків, які пропагували дезінформацію, (просували - ред.) пропаганду та незаконний контент", - сказав Кузьменко.

Він уточнив, що така кількість ресурсів була заблокована з 24 лютого 2022 року.

Проєкт "Брама" - це ініціатива, спрямована на підвищення рівня обізнаності громадян у сфері кібербезпеки та протидію поширенню пропаганди ворога в медіапросторі.

"Браму" створили ще до повномасштабного вторгнення. Спочатку вона застосовувалася для запобігання розповсюдженню наркотиків, зокрема через Телеграм.

Після початку повномасштабної війни “Брама” змінила направленість, і наразі допомагає боротися з російськими ІПСО і пропагандою.