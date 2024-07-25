Поранення отримали чоловік та його дружина.

Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині (архівне фото)

Сьогодні, 25 липня, російські окупанти ще раз окупували Кіндійку Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“З вибуховими травмами та уламковими пораненнями за медичною допомогою звернулось подружжя: 58-річний чоловік та його 54-річна дружина”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що подружжя постраждало через скид вибухівки з дрона.

Чоловіка шпиталізували до лікарні, а жінці надали допомогу на місці.