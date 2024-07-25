Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині

Сьогодні, 25 липня, російські окупанти ще раз окупували Кіндійку Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“З вибуховими травмами та уламковими пораненнями за медичною допомогою звернулось подружжя: 58-річний чоловік та його 54-річна дружина”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що подружжя постраждало через скид вибухівки з дрона.
Чоловіка шпиталізували до лікарні, а жінці надали допомогу на місці.
- 25 липня в обід російські війська атакували у Кіндійці на Херсонщині автівку, яка везла гуманітарну допомогу. Внаслідок скидання вибухівки постраждав водій.
- Також нині близько 10:00 російські терористи з дрона атакували Кіндійку. Загинула одна людина.