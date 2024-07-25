G7 може укласти до жовтня рамкову угоду про $50 млрд кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ

Єврокомісар повідомив, що з цього питання вдалося досягти значного прогресу.

"Група семи" може до жовтня укласти рамкову угоду про надання Україні $50 млрд кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив єврокомісар із питань економіки Паоло Джентілоні у кулуарах зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20 у Ріо-де-Жанейро, передає Reuters.

Джентілоні повідомив, що з цього питання вдалося досягти значного прогресу.

"Я впевнений, що ми зможемо реалізувати це до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року вам доведеться вийти на ринки, але в кожній державі різна ситуація", - сказав єврокомісар.

50-мільярдний кредит обслуговуватимуть за рахунок надходжень від активів російського Центробанку на суму близько 300 мільярдів доларів, заморожених на Заході після вторгнення РФ в Україну.

Хоча серед країн G7 немає одностайної підтримки ідеї вилучення всієї цієї суми, але всі згодні з тим, що можна використати прибуток зі знерухомлених коштів.