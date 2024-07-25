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G7 може укласти до жовтня рамкову угоду про $50 млрд кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ

Єврокомісар повідомив, що з цього питання вдалося досягти значного прогресу. 

G7 може укласти до жовтня рамкову угоду про $50 млрд кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ
Прес-конференція Паоло Джентілоні
Фото: audiovisual.ec.europa.eu

"Група семи" може до жовтня укласти рамкову угоду про надання Україні $50 млрд кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив єврокомісар із питань економіки Паоло Джентілоні у кулуарах зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20 у Ріо-де-Жанейро, передає Reuters.

Джентілоні повідомив, що з цього питання вдалося досягти значного прогресу. 

"Я впевнений, що ми зможемо реалізувати це до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року вам доведеться вийти на ринки, але в кожній державі різна ситуація", - сказав єврокомісар.

50-мільярдний кредит обслуговуватимуть за рахунок надходжень від активів російського Центробанку на суму близько 300 мільярдів доларів, заморожених на Заході після вторгнення РФ в Україну.

Хоча серед країн G7 немає одностайної підтримки ідеї вилучення всієї цієї суми, але всі згодні з тим, що можна використати прибуток зі знерухомлених коштів.

  • Нещодавно стало відомо, що кліринговий центр Euroclear в Бельгії у липні перерахує 1,55 млрд євро відсотків від російських заморожених активів у фонд для України.
  • "Група семи" досягла політичної угоди про надання Києву близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
  • Зокрема, країни G7 нададуть нашій державі позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
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