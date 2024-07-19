Euroclear передасть Україні перший платіж від заморожених активів РФ у 1,5 млрд євро

Кліринговий центр Euroclear в Бельгії у липні перерахує 1,55 млрд євро відсотків від російських заморожених активів у фонд для України.
Про це йдеться у пресрелізі Euroclear.
За перші пів року Міжнародний депозитарій Euroclear отримав 3,4 млрд відсоткового доходу від управління замороженими російськими активами.
"Euroclear продовжує виконувати міжнародні санкції щодо російських активів. Euroclear також дотримується своїх важливих зобов’язань щодо реалізації внеску надприбутку та незабаром здійснить перший платіж у розмірі 1,55 мільярда євро до European Fund for Ukraine", - заявила головний виконавчий директор групи Euroclear Валері Урбен.
Крім виплати до Європейського фонду для України, Euroclear сплатить 836 млн євро податків Бельгії з отриманого прибутку від заморожених активів. Решту прибутку компанія залишить у себе як буфер проти поточних і майбутніх ризиків.
У червні баланс Euroclear Bank становив 207 мільярдів євро, з них 173 мільярди — підсанкційних російських активів.
Використання активів РФ
- "Група семи" досягла політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
- Зокрема, країни G7 нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
- Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- ЄС на початку 2024 року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.
- Нещодавно президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон домовилися про співпрацю в питанні передачі заморожених російських активів на потреби України.