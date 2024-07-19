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Із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей

З окупованих територій врятували чотири сім'ї із дітьми.

Із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей
Повернені до України діти
Фото: Дмитро Лубінець

Із тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути чотири сім'ї із дітьми відком від 11 до 16 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося врятувати сімʼї в яких виховують чотирьох дітей — трьох хлопчиків та одну дівчинку віком від 11 до 16 років. 

"Вони розповіли про пережиті жахи: примусову паспортизацію, відмови у наданні медпослуг, так звані російські школи, обшуки, постійний тиск", — розповів очільник Херсонської ОВА. 

Наразі родини перебувають у безпеці, з ними працюють усі відповідні служби, які допомагають адаптуватися на новому місці. 

"Над цими поверненнями наполегливо працювала команда Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та волонтери  “Save Ukraine”. Щиро дякую вам за це!", — додав Прокудін.

  • 19 липня на підконтрольну Україні територію із окупації вдалося повернути 12 дітей. Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. 
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