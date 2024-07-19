«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоПодії

У Росії журналісту Wall Street Journal Евану Гершковичу присудили 16 років колонії у так званій справі про “шпигунство”

Цього місяця російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, спецслужби США та РФ обговорюють можливий обмін Гершковича. Однак поки невідомо, на кого Росія хоче обміняти журналіста.

У Росії журналісту Wall Street Journal Евану Гершковичу присудили 16 років колонії у так званій справі про “шпигунство”
Еван Гершкович у російському суді
Фото: EPA/UPG

У Росії Свердловський обласний суд присудив журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу 16 років колонії у так званій справі про “шпигунство”. Про це повідомляють місцеві медіа. 

Прокуратура просила для журналіста 18 років колонії. Засідання проходили у закритому режимі. 

Показово, що судове слідство було завершено за два засідання. 

Водночас сам журналіст провину не визнав.

У березні 2023 року Гершковича затримали в Єкатеринбурзі. Згодом його помістили до СІЗО у Москві. 

Його звинувачували у тому, що він нібито за завданням ЦРУ збирав інформацію про діяльність “Уралвагонзаводу”.

Світова спільнота багато разів закликала російську владу звільнити журналіста. 

Зазначимо, цього місяця російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, спецслужби США та РФ обговорюють можливий обмін Гершковича. Однак поки невідомо, на кого Росія хоче обміняти Гершковича.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies