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Слідчі викрили мешканця Куп'янщини, який активно підтримував агресію РФ проти України

Попри постійні обстріли Харківщини 30-річний мешканець Куп'янського району продовжував підтримувати Росію.

Слідчі викрили мешканця Куп'янщини, який активно підтримував агресію РФ проти України
Фото: Харківська обласна прокуратура

Перебувачи під постійними обстрілами з боку РФ, місцевий мешканець села Моначинівка Куп'янського району на Харківщині продовжував підтримувати дії держави-агресорки.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Прихильником загарбницької політики кремля виявився мешканець села Моначинівка, який працював електриком. Підозрюваний, проживаючи в Куп’янському районі, який майже кожного дня потерпає від обстрілів з боку рф, на власні очі бачив, що несе за собою «руський мир», проте активно підтримував ворога", — ідеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві додають, що чоловік був активним учасником антиукраїнських чатів у Телеграмі. Саме там підозрюваний "бажав військовослужбовцям рф "силы" і стверджував, що він і сам "русский". Також шанувальник так званої "СВО" висловлював сподівання, що йому вдасться "выбраться, но не в сторону Украины", — інформують у прокуратурі.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка. Протиправний характер його дописів підтверджено висновком судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річному чоловіку у визнанні правомірною збройної агресії рф проти України, тимчасової окупації частини території України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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